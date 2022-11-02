Türkiye şampiyonları Alaşehir'den

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Hasan Ersin tarafından çalıştırılan Alaşehirli öğrenciler, model kağıt uçak ve planör model uçak yarışmasında Türkiye birincisi olurken birçok dalda dereceler elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Hasan Ersin tarafından çalıştırılan ekip Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 22 – 23 Ekim tarihlerinde Manisa'da düzenlenen turnuvaya katıldı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Başlangıç Modelleri Kâğıt Uçak ve Planör Model 1. Türkiye Şampiyonası, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Türkiye Kâğıt Uçak Şampiyonasında Gençler Kategorisinde Eda Akar, Türkiye Birincisi, Ali Buğurcu ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Manisa Tilkiköy Yamaç Paraşütü ve Model Uçak Pistinde gerçekleşen Türkiye Planör Model Türkiye Şampiyonasında Gençler Kategorisinde Mehmet Çetin Türkiye birincisi, Hacernaz Kaya Türkiye ikincisi, Ali Buğurcu Türkiye beşincisi, Eren Kahya Türkiye dördüncüsü oldu. Küçükler Kategorisinde Zeynep Yılmaz ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye şampiyonasında Alaşehir'in sesini duyuran şampiyon ekip madalyalarıyla beraber, okul müdürü Keziban Elçin eşliğinde Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i ziyaret etti. Hüseyin Güneş, "Çocuklarımızın fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini görüyoruz. Yeter ki çocuklarımıza uygun ortamları oluşturalım. Bu tür sosyal etkinliklerle çocuklarımız hem sosyal hayatta hem de sportif alanda kendilerini geliştirme ortamı bulabilecektir. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.