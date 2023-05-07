İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 87-74 mağlup etti.



Salon: Muradiye


Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu


Manisa Büyükşehir Belediyespor: John Roberson 34, Pako Cruz 15, Selim Şav 12, Mustafa Görür 7, Oderah Anosike 6, Ogün Sevinç 5, Erdi Gülaslan 4, Berkay Sinirlioğlu 3, Tolga Birer 1, Ricky Tarrant, Ata Kahraman, Cecil Williams


Başantrenör: Hakan Demir


Onvo Büyükçekmece Basketbol : Jordon Crawford 28, Martynas Sajus 11, Briante Weber 10, Terrell Harris 10, Demetre Earl Rivers 8, Tayfun Erülkü 5, Yesukan Onar 2, Maxim Mutaf, Metehan Akyel, Can Kurt, Muhammet Günes, Mehmet Alemdaroğlu


Başantrenör: Özhan Çıvgın


1. Periyot: 18-19 (Büyükçekmece Basketbol lehine)


Devre: 38-36 (Manisa BBSK lehine)


3. Periyot: 60-54 (Manisa BBSK lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.