Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 87-74 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: John Roberson 34, Pako Cruz 15, Selim Şav 12, Mustafa Görür 7, Oderah Anosike 6, Ogün Sevinç 5, Erdi Gülaslan 4, Berkay Sinirlioğlu 3, Tolga Birer 1, Ricky Tarrant, Ata Kahraman, Cecil Williams
Başantrenör: Hakan Demir
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Jordon Crawford 28, Martynas Sajus 11, Briante Weber 10, Terrell Harris 10, Demetre Earl Rivers 8, Tayfun Erülkü 5, Yesukan Onar 2, Maxim Mutaf, Metehan Akyel, Can Kurt, Muhammet Günes, Mehmet Alemdaroğlu
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 18-19 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 38-36 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 60-54 (Manisa BBSK lehine)