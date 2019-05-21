İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye üçüncüleri, kupalarını Başkan Dutlulu ile paylaştı

Bocce Türkiye Üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Akhisar Adnan Menderes Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kupaları ile birlikte Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bocce Türkiye Üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Akhisar Adnan Menderes Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kupaları ile birlikte Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Manisa'da yapılan Genç Kızlar il birinciliğini elde ederek Aydın'da yapılan bölge şampiyonasında şampiyon olan Adnan Menderes Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı ardından Mersin, Toroslar Bocce Tesislerinde yapılan Türkiye şampiyonasına katılarak Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.


Adnan Menderes Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Yasemin Karasu, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Aygül ve takım oyuncuları Büşra Kayacık, Mine Ay, Bahriye Nur Akdeniz, Gülçin Tırman ve Melike Buz aldıkları Türkiye Üçüncülüğü kupasını, Başkan Dutlulu ile paylaşarak verdiği ulaşım desteğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Dutlulu da spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.