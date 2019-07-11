Türkiye ve Çin'deki 'Büyükşehir sistemi' karşılaştırıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) “Türkiye'de ve Çin'de Metropoliten Alan Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması: Türkiye'de 6360 Sayılı Yasa Sonrasında Yeni Bir Büyükşehir Modeli Önerisi” konulu çalıştay düzenlendi. Manisa Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü koordinatörlüğünde MCBÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanları katıldı.

Çin'in otoriter özellikler gösteren yönetim yapısı, yoğunlaşan kentsel nüfusu ve coğrafi alan bakımından dağılım özelliklerinin ele alındığı çalıştayda, MCBÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uçar'ın Mevlana Programı çerçevesinde yürütülen bir araştırma projesi kapsamında Çin Guangdong bölgesindeki Guangzhau şehrinde yaptığı incelemelerden elde edilen veriler analiz edildi. Çalıştay çerçevesinde Doç. Dr. Ahmet Uçar, Çin'deki inceleme ve yöneticilerle yaptığı mülakat sonuçlarının sunumunu yaptı ve katılımcılarla konu tartışıldı. Sonuç olarak Çin'in Batı dünyasında oldukça farklı bir kültür coğrafyasına, yerel yönetim organizasyonuna ve hızla büyüyen ekonomik verilere sahip olması ve günümüzdeki artan uluslararası önemi nedeniyle sürekli mercek altına alınması gereğinin önem kazandığı sonucuna varılarak bulgular, Manisa Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğüne sonuç bildirisi olarak sunuldu.