Türkiye'de bir ilk olacak proje için çalışmalar hız kazandı

Evsel atıkların trenle taşınması projesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, projenin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalarına hız verdi. Evsel atıkların transferi için Alaşehir ve Yunusemre ilçesinde yapılacak olan çöp aktarma istasyonları için Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenici firma ile sözleşme imzalanırken, çevreci projenin yılsonuna kadar hayata geçmesi planlanıyor.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir Manisa bırakmak ilkesiyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların trenle taşınma projesi için çalışmalarına hız verdi. Proje kapsamında, Alaşehir ve Yunusemre ilçesinde yapılacak olan çöp aktarma istasyonları için Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Önümüzdeki Pazartesi günü (12 Nisan) yüklenici firmaya yer teslimi yapılacağını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla çevreci yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çevreci yatırımlarımızdan birinin daha sözleşmesini imzaladık. Yunusemre ilçemizde Muradiye Mahallesi'nde, Alaşehir ilçemizde Killik Mahallesi'nde evsel atıkların trenle taşınması için çöp aktarım istasyonlarının yapımını gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü de yüklenici firmaya yer teslimini yaparak, inşaat çalışmalarına başlayacağız. İlçelerdeki katı atık transfer istasyonlarında toplanan evsel atıklar, trenle Muradiye Mahallesi'ndeki çöp aktarma istasyonuna gelecek. Oradan da karayoluyla Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi‘ne getirilerek bertarafı sağlanacak. Proje sayesinde hem yakıt tasarrufu sağlanacak, hem de daha az kara yolu taşımacılığı yapılarak karbon salınımı düşürülecek.” dedi.