Türkiye'de tarımın geleceği Manisa TSO'da konuşulacak

Ekonomist ve Gazeteci Cem Seymen, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisalı iş insanlarıyla ‘Tarımın Başkenti Manisa'da Geleceğin Ekonomisi' konulu konferansta bir araya gelecek.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası gündem de yer alan konuların uzmanlarını ağırlamaya devam ediyor. Ünlü Ekonomist ve Gazeteci Cem Seymen, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz hizmet binası kongre salonunda 11 Nisan Perşembe günü saat 14.00'da, ‘Tarımın Başkenti Manisa'da Geleceğin Ekonomisi' konu başlıklı konferansta Manisa iş dünyası ile buluşacak. Türkiye'de tarımın geleceğinin tartışılacağı, akıllı tarım, tarım 4.0 uygulamaları ve tarımda sürdürülebilir olmanın formüllerinin aktarılacağı, tarımda katma değer yaratma ve markalaşmanın anlatılacağı ücretsiz olarak düzenlenen konferansa katılım için en geç 10 Nisan 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar odanın telefonuna katılım teyidinin bildirilmesi yeterli olacak. Manisa'nın bir tarım kenti olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa'mız gelişmiş sanayisi ile ülkemizin önemli şehirleri arasında yer alırken, verimli topraklarında yetiştirdiği ürünlerle de ekonomimize büyük katkı sağlamakta. Bu yüzden Manisa'mız sanayisi ve tarımı ile ülke ekonomisine yön veren ender şehirlerden bir tanesi. Odamız olarak düzenlediğimiz etkinliklerde konu ve konukları seçerken bu kıstasa önem veriyoruz. Bu bağlamda gündeme dair konularımızı belirlerken, o konun uzmanı olan kişileri ağırlamaya özen gösteriyoruz. Nisan ayı içerisinde de tarımın başkenti olan şehrimizde tarımın geleceğini mercek altına alacağız.. Bu konun uzmanları arasında olan Ekonomi Editörü Cem Seymen misafirimiz olacak. Kendisi tarımın geleceği başta olmak üzere bir çok konuda bizlere görüşlerini aktaracak. Özellikle tarım sektöründe yer alan oda üyelerimiz için büyük önem arz ettiğini düşündüğümüz konferansımıza, sektörde yer alan firmaların yetkilileri ile birlikte Manisa iş dünyasının temsilcilerini davet ediyorum" diye konuştu.