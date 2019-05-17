Türkiye'nin en eski 2. festivali başlıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen ve Türkiye'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra en eski festivali olan 560. Çağlak Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte pazar günü başlıyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu çevre il ve ilçelerdeki tüm vatandaşları festivale davet etti.

Akhisar Belediyesi öncülüğünde bu yıl 560.'sı düzenlenecek olan Çağlak Festivali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte başlıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden sonra Türkiye'nin en eski festivali olma özelli taşıyan Çağlak Festivali programı da belli oldu.Festival, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte pazar günü saat 21.00'de Atatürk Parkı önünden hareket edecek Fener Alayı ile başlayacak ve akşam saatlerinde Gölet konser alanında özellikle gençler tarafından oldukça sevilen sanatçı Gökçe sahne alacak. Festivalin ikinci günü 20 Mayıs Pazartesi saat 16.00'da Akhisar Belediyesi önünden Şeyhisa Camisi'ne yürüyüş yapılarak anma töreni gerçekleşecek. Aynı gün akşamı saat 21.00'de Akhisar Gençlik Platformu tarafından Amfi Tiyatroda tiyatro gösterimi yapılacak ve ardından 21.30'da Akhisar Sanat Dostları Derneği THM Korosu sahne alacak.

21 Mayıs Salı günü ise saat 21.00'de Dj Turkuaz Gölet konser alanında Dj performansı ile sahne alırken, saat 21.30'da ise EYPİO ve Manga sahne alacak. 22 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Barış Manço Anma Konseri için Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı koro amfi tiyatroda sahne alacak.

23 Mayıs Perşembe günü Akhisar Gençlik Platformu saat 21.00'de amfi tiyatroda tiyatro gösterimi yapacak ve ardından yine amfi tiyatroda saat 21.30'da Cuma Kafası isimli Stand Up gösterisi sunulacak. 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Akhisar Belediyesi Amfi tiyatroda Akhisar Kent Orkestrası sahne alacak ve ardından 21.30'da Akhisar Musiki Derneği Korosu TSM konseri ile festival devam edecek. 25 Mayıs Cumartesi günü ise saat 21.30'da Gölet Konser alanında usta sanatçı Gökhan Tepe sahnele alarak Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Başkan Dutlulu'dan 560. Çağlak Festivali'ne davet

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Türkiye'nin en eski 2. festivalini görmek isteyen herkesi festivale davet etti. Başkan Dutlulu, "Çağlak Festivali'nin bu yıl 560.'sını düzenliyoruz. Türkiye'nin Kırkpınar'dan sonra en köklü 2. festivali olma özelliği taşıyor. Biz 31 Mart'ta seçimleri kazandıktan sonra çok kısa bir süremiz vardı. Hemen festival ile ilgili çalışma yaptık. Kendi bünyemizde Kültür Komisyonu kurduk. O komisyonumuz çok özverili bir şekilde çalıştıktan sonra festival programımız da belli oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla fener alayımız var. Pazar günü de Gökçe konseri ile başlıyor. Daha sonra salı günü Manga konserimiz var. Çeşitli gruplarımız var. Hemen hemen her gece bir konserimiz bir eğlencelerimiz tiyatro gösterilerimiz var. Festival Gökhan Tepe konseri ile 25 Mayıs Cumartesi konserlerimiz sona erecek. Pazar akşamı da festivalimiz tamamlanacak. Dolu dolu programımız var. Akhisar Belediyesinin web sitesinden vatandaşlarımız program detaylarına ulaşabilir. Manisa'dan ve çevre illerden herkesi festivale davet ediyoruz" dedi.

Akhisar turizm ile hareketlenecek

Festivalin çok keyifli geçeceğini belirten Dutlulu "Çok hareketli çok keyifli bir festival olacak. Akhisarlı vatandaşlarımızın çok iyi bildiği bir gölet alanımız var. Çevre illerden de çok sayıda katılımcı olur. Gölet alanında konserlerimiz gerçekleşecek. Burada stantlarımız da olacak. İzmir, Manisa, Balıkesir gibi çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızı konsere bekliyoruz. Akhisar turizm potansiyeli git gide yükselen bir ilçe. Son zamanlarda Akhisarspor ile biliniyoruz. Anadolu'daki ilk 7 kiliseden 1 tanesi de Akhisar'da. Aynı zamanda da gurme, gastronomi turizmi açısından da çok zengin bir ilçe. Bu konuda da çalışmalar yapmaya başladık. Önümüzdeki süreçte Akhisar'ın ismini çok sık duyuracağız" diye konuştu.