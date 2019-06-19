Türkiye'nin ilk 'Anne Dostu' özel hastanesi Salihli'de

Sağlık Bakanlığının 2015 yılından beri uyguladığı ‘Anne Dostu Hastane' programı doğrultusunda detaylı ve yoğun denetimleri başarı ile tamamlayarak, Türkiye'nin ilk 'Anne Dostu' özel hastanesi olmaya hak kazanan Salihli Özel Can Hastanesi belgesini düzenlenen törenle aldı.

Hastanede gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan hastane Başhekimi Op. Dr. Aytuğ Aksan, hastane olarak kuruldukları 2002 yılından bu yana bir aile ferdi gibi annelerin yanında olduklarını söyledi. Anneliğin gebelik süreci ile birlikte büyük bir adanmışlık olduğunu vurgu yapan Dr. Aksan “Her türlü fedakarlığı yapan annelerimizin gebelik sürecinden başlayarak, doğum sonrası da devam eden bu yolculuklarında bir aile ferdi gibi yanlarındayız. Özellikle ilk defa doğum yapan annelerimizi normal doğuma yönlendirerek, evlerinin konforunda, her türlü tıbbi personel desteği ile stres yaşamadan tek kişilik odalarda doğum yapmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Ağrısız normal doğumu başarıyla gerçekleştirebildiklerine dikkat çeken Aksan, hasta hizmet kalitesini artırmak için her gün bir önceki günden daha iyi olmak gerekliliğinin bilinciyle çalıştıklarını ifade etti. Anne dostu ve yeni doğan bebek dostu hastane unvanlarının yüksek kalite standartları ile alınabildiğine belirten Aksan, servislerde gebeye fiziksel ve ruhsal birebir destek verildiğini, anne ve bebek odaklı hizmet verdiklerini vurguladı. Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Dilek ise, normal doğum oranlarının çok yüksek olduğunu hatırlatarak, “Ağrısız normal, kendi evindeymiş gibi doğum imkanı sunarak, bebeklerin ve annelerin mutluluğu için hastane olarak canla başla çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Bugün de bu çalışmamızın belgelenmesi bizim için bir gurur ve gelecek hedeflerimiz için motivasyon kaynağı oldu. Emeği geçen tüm yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ederiz” dedi.

2018 yılında hastanede bin 952 doğum gerçekleştiğini belirten Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, bu doğumların yüzde 18,4'ü primer sezaryen şeklinle sonuçlandığını vurgu yaparak, “Primer sezaryen oranının Türkiye ortalaması olan yüzde 25'in altında gerçekleşmesi ve 'Anne Dostu Hastane' kriterlerini yerine getirmiş olması nedeniyle Türkiye'de 'Anne Dostu Hastane' unvanı alan ilk özel hastane olmuştur. Ayrıca Manisa'da ilk hastane olarak “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” unvanını almaya da hak kazanmıştır. Kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Dr. Tuba Esra Şahlar, Türkiye'de yılda 1.3 milyon doğumun gerçekleştiğini ve doğumların yüzde 99'nun hastanelerde olduğunu söyledi. Dr. Şahlar, hastanedeki doğumlardan dolayı anne ölümlerinde ciddi azalma sağlandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak sağlıkta daha kaliteli hizmet verebilmek için yürüttükleri dönüşüm programı kapsamında geliştirilen ‘Anne Dostu Hastane Programı' standartlarını, gerçekleştiren ilk özel hastanenin Salihli Can Hastanesi olduğunu kaydetti.

Anne sağlığının Türkiye'deki önemli sağlık göstergelerden bir tanesi olduğunu belirten Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “Bu konuda özel hastaneler arasında ilk defa Anne Dostu Hastane belgesini almaya hak kazanan, bu başarıyı gösteren hastanemizi kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Şahlar ve Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ‘Anne Dostu Hastane' ve ‘Yeni Doğan Bebek Dostu‘ belgesini hastane hekimlerine ve personeline takdim etti.