Türkiye'nin tek jeoparkı olan Kula-Salihli Jeoparkı, sporculara tanıtıldı

Türkiye'nin ilk ve tek tescillenen jeoparkı olan UNESCO'dan Global Jeopark ünvanı ve etiketi alan Kula-Salihli Jeoparkı, Salihli Belediyespor oyuncuları ve antrenörlerine tanıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurularak Türkiye'nin ilk ve tek tescillenen jeoparkı olan UNESCO'dan Global Jeopark ünvanı ve etiketi alan Kula-Salihli Jeoparkı, Salihli Belediyespor oyuncuları ve antrenörlerine tanıtıldı. Salihli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen seminerde, Jeopark Eğitim Sorumlusu Mesut Kolbüken ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu tarafından Kula-Salihli Jeoparkı ile Jeopark nedir? Jeoparkın önemi nelerdir? konularında bilgiler verildi. Kula-Salihli Jeopark alanının Salihli bölümünde 73 Jeosit bulunduğunu anlatan Jeopark Eğitim Sorumlusu Mesut Kolbüken, Adala Kanyonu, Kurşunlu Vadisi, Bintepeler, Sindel Mahallesinde yer alan ayak izlerinin bu jeositlerin başında geldiğini söyledi.

Kula'nın bir çok volkanik ve peri bacalarına sahip olduğunu belirten Kolbüken, Belediyespor'lu oyuncuların jeopark hakkında merak ettiği sorulara cevap verdi. Jeopark eğitim semineri, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.