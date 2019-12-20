Türkiye'yi yasa boğan Neslican'ın adı hayır çeşmesiyle yaşatılacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yakalandığı kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve hayatını kaybetmesiyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın babası Fahri Tay'ı ağırladı. Başkan Çelik, amansız hastalıkla mücadelede sembol bir isim haline gelen Neslican için Çerkez Mahmudiye Mahallesi'nde bir hayır çeşmesi yaparak, Neslican'ın adını yaşatacaklarını açıkladı.

Kanserle mücadelenin sembol ismi merhume Neslican'ın babası Fahri Tay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Bilal Demir'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Çelik, Neslican adını belediye olarak Çerkez Mahmudiye Mahallesi'nde yaptıracakları hayır çeşmesi ile yaşatacaklarını duyurdu. Fahri Tay'ın hemşehrileri olduğunu, memleketi Çerkez Mahmudiye'yi ziyaret etmek için geldiğini, bu vesileyle de kendilerini de ziyaret ettiğini belirten Başkan Çelik şöyle konuştu, “Kendilerine çok teşekkür ediyorum, tekrar başsağlığı diliyorum. Yakalandığı amansız hastalık karşısında pes etmeyen, yılmayan, ümidini yitirmeyen, üzerine düşen bütün görevleri yerine getirerek sembol, örnek bir duruş sergileyen bir evlada sahip olduğu için kendisini kutluyorum. Değerli hemşehrimizin kızının acısı bütün yürekleri yaktı, herkesi üzdü. Bizler inançlı insanlarız, üzerimize düşen yakınlarımız vefat ettikten sonra onlar için okuyup, hayırlar yapmaktır. Bu noktada Fahri Beyle istişare ettik, inşallah Çerkez Mahmudiye Mahallemizde Şehzadeler Belediyesi olarak bir hayır çeşmesi yapacağız ve rahmetli kızımızın ismini vererek hayrın kesintisiz olarak devam etmesini temin edeceğiz” dedi.

Başsağlığı dilekleri için Başkan Çelik'e teşekkür eden Fahri Tay, “Belediye Başkanımıza ziyarette bulunduk. Sağolsun kendileri bir hayır çeşmesi için öneride bulunmuştuk kabul ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Başsağlığı dilekleri için de Allah razı olsun.” diye konuştu.