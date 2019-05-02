Türkler en çok kalp rahatsızlığından ölüyor

Mehmet Akyol, 2018 yılı ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı. Akyol'un verdiği bilgilere göre en çok ölüm nedeni olan dolaşım sistemi rahatsızlıkları yine ilk sırada yer alırken, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 39,7'sinin ise iskemik kalp hastalığı oluşturduğunu belirtti.

TÜİK tarafından yayınlanan 'Ölüm Nedeni İstatistikleri' 2018 verilerine göre ölüm nedenlerinde ilk üç sıra yine değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 38,4'ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler ve yüzde 12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Mehmet Akyol, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2018 yılında yüzde 39,7'sini iskemik kalp hastalığı oluşturduğunu belirtirken, iskemik kalp hastalığından sonra sırasıyla yüzde 22,4 ile serebro-vasküler hastalık ve yüzde 8,3 ile hipertansif hastalıklar görüldüğünü açıkladı.

Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısının 2018 yılında 81 bin 129 olduğunu dile getiren Akyol, bu ölümlerin yüzde 30,8'i gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandığını söyledi.

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişi ile 75-84 yaş grubunda kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Akyol, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 23 bin 674 kişi ile 65-74 yaş grubunda gerçekleştiğini dile getirdi.

Akyol iller bazında da şu bilgileri verdi: "İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; yüzde 48'le Çorum, yüzde 47,2 ile Denizli, yüzde 46,7 ile Adana, yüzde 46,2 ile Çanakkale ve yüzde 46,2 ile Afyonkarahisar olmuştur. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; yüzde 24,6 ile Kırklareli, yüzde 23,8 ile İstanbul, yüzde 23,2 ile Van, yüzde 23,2 ile Eskişehir ve yüzde 23 ile Edirne olmuştur."

Ege Bölgesindeki illerin istatistiklerini de paylaşan Akyol, "Ege Bölgesi illeri arasında, dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Denizli iken iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Muğla oldu. Ege Bölgesi illeri arasında solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 15,4 ile İzmir, iç salgı bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 8,8 Kütahya, sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 7 ile Muğla ve dışsal yaralanma ve zehirlenmeler kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 6,4 ile yine Muğla oldu" ifadelerini kullandı.

"Manisa'da geçen yıl 9 bin 864 kişi öldü"

Akyol, Manisa'daki ölüm olaylarıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: "2018 yılında Manisa ilinde daimi ikametgaha göre ölüm nedeni belirlenen ölüm sayısı 9 bin 864 olmuştur. Ölüm nedeni tespit edilebilen ölümlerin yüzde 40,8'i dolaşım sistemi hastalıkları ve yüzde 17,3'ü ise iyi ve kötü huylu tümörler (malign ve bening neoplazmlar)'den kaynaklanırken; yüzde 14,2'si solunum sistemi hastalıkları, yüzde 5,3'ü iç salgı bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 4,9'u dışsal yaralanma ve zehirlenmeler ve yüzde 4,8'i sinir sistemleri ve duyu organları hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Manisa, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu 33., iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 56., solunum sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 21., sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 40., endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 31. ve dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 29. ildir."