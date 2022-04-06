Türkmen Mahallesi MASKİ ile değişimi yaşıyor

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, ‘154 Mahalle Projesi' çerçevesinde altyapı çalışmaları devam eden Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen mahallesinde incelemelerde bulundu. Mahallede altyapının ardından 14 bin metrekarelik kilit parke çalışması yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen mahallesinde 3 kilometre kanalizasyon, 2 kilometre içme suyu hattı çalışması yapılıyor. Altyapı çalışmalarının ardından 14 bin metrekarelik kilit parke çalışmaları yapılacak. Mahallede, 1 adet 100 kişilik, 1 adet de 250 kişilik foseptik imalatı da yapıldı. Bu çalışmaların toplam maliyeti 3 milyon TL olacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir yetkili personeli ile birlikte imalat işlerini yerinde takip etti.

Mahallemiz daha yaşanılabilir bir yer oluyor

Türkmen mahalle muhtarı Erol Akgün, “Mahallemizde altyapı çalışmaları yapılıyor. İçme suyumuz, kanalizasyonumuz, tamamen değişiyor. Foseptik imalatı da yapıldı. Yıllar önce döşenen eski hat artık işlevini yitirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü de gereken çalışmaları yapıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemiz daha yaşanılabilir bir yer olacak” dedi.

“Altyapı ve üstyapısıyla Türkmen farklı olacak”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Yuntdağının şirin mahallelerinden biri olan Türkmen mahallemizde yaklaşık 3 milyon TL'lik bir yatırım hayata geçiriyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, foseptik ve kilit parke çalışmaları ile burası daha yaşanılabilir bir mahalle olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisa'da gelecek nesillere daha kolay bir yaşam şartları sağlamak için çalışıyoruz” dedi.