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Turşu fabrikasının bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir turşu fabrikasının bahçesinde çıkan yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir turşu fabrikasının bahçesinde çıkan yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında fabrika bahçesindeki plastik varillerin yandığı öğrenildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün öğle saatlerinde Koşukırı mevkinde bulunan bir turşu fabrikasından yükselen dumanlar korkuya neden oldu. Fabrikanın bahçesindeki plastik turşu varillerinin olduğu kısımda başlayan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan kısa sürede söndürürken, yangında maddi hasar oluştu.

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