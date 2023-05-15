Tütün ekimleri yoğunlaştı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün dikimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesinde yoğun bir şekilde yürütülen tütün dikimlerinde fideler toplanarak tarlalara ekilmeye başlandı. Günlük 8 saat çalışan işçiler 500 TL yevmiye alırken kiralanan traktörler için ise üreticiler 8 saatliğine 2 bin 200 TL ödeme yapıyor.

Dadağlı Mahalle Muhtarı İlyas Tosun, "Mahallemizde bu yıl 500 dönümlük alanda tütün dikimi olacak. Tütün dikim işçilerine günde 8 saat için 500 TL ödeme yapılıyor. Kiralanan traktörlerin sahiplerine ise günlük 8 saatten yevmiyesi 2 bin 200 TL'den yapılıyor. Tütün iyi para ediyor ve üreticilerimiz tütün ekimlerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor.