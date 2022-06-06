İhlas Haber Ajansı

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Tutuşan otlar 189 zeytin ağacına zarar verdi

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde tarla yolu üzerinde bulunan kurumuş otların bir anda alev almasıyla başlayan yangında 4 şahsa ait 7 dekarlık alanda bulunan 189 zeytin ağacı zarar gördü.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolu üzerinde bulunan kurumuş otların bir anda alev almasıyla başlayan yangında 4 şahsa ait 7 dekarlık alanda bulunan 189 zeytin ağacı zarar gördü.


Manisa'nın Ahmetli ilçesi Derici Mahallesi Ören mevkiinde bugün saat 15.30 sıralarında tarla yolu üzerinde bulunan otların bir anda alev almasıyla birlikte Şakir Koruk (50), Hüsnü Karahan (51), Ayhan Ata (56) ve Vedat Kurt (48) isimli üreticilere ait toplam 7 dekar bahçede bulunan 189 adet zeytin ağacı zarar gördü. 1 itfaiye aracı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından köylere dağıtılan su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlandı.

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