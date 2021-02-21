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TVF 1. Lig: Jeopark Kula Belediyespor: 3 - Global Connect Travel Düzce: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.

Ligi A Grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, ligin 16. haftasında karşılaştığı Global Connect Travel Düzce'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.


Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 16. hafta müsabakaları kapsamında Global Connect Travel Düzce ile karşılaştı. Ankara Beştepe Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada ilk seti 23-25 kaybeden Jeopark Kula Belediyespor, diğer setlerde üstünlük kurarak 25-17, 29-27 ve 25-21'lik set skorlarıyla Global Connect Travel Düzce'yi 3-1 mağlup etti.


Jeopark Kula Belediyespor, bu galibiyet ile maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken, puanını da 32'ye çıkardı.



Hedef Efeler Ligi


Takımın son maçlarda aldığı galibiyetler ile moral düzeyinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, lig sonuna kadar başarılarını sürdürerek, yeniden Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Teknik ekip ve oyuncuların oldukça başarılı bir mücadele verdiğini kaydeden Başkan Yılmaz, teknik ekip ile oyunculara teşekkür ederek başarılar diledi.

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