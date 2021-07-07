Üçpınar'daki tarihi yapının restorasyonuna başlandı

Yunusemre Belediyesi “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” kapsamında bir projeyi daha hayata geçiriyor. Üçpınar Camii yanında bulunan tarihi yapının restorasyon çalışması başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma tamamlandığında alan Yunusemre'ye kazandırılacak. Üçpınar Muhtarı İlker Öz, “Burası daha önce Üçpınar'ın ilkokuluydu. Sonra okul yeri değiştiriliyor. 20 yıldır yıkık durumdaydı, şu an restorasyonu yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Alanda incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çerçi, “Sağ olsunlar Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve genel müdür yardımcımız hepsi ilgilendiler. İhalenin bittiğini yapımının bir an önce başlayacağı ifade edildi. Bitirildiğinde bodrumu olan 2 katlı güzel bir tarihi yığma taş bina olacak. Horasan harcı ile güçlendirilmiş bir vaziyette ahşap ve üzeri kiremit ile kaplanacak. Çocuklarımız için Kur'an Kursu olarak hizmet verecek” dedi.