Üçpınar'daki tarihi yapının restorasyonunda sona yaklaşıldı

Tarihi mektep binası tamamlandığında Kur'an-ı Kerim kursu olarak hizmet verecek.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin Yüzüncü Yıla Yüz Proje vaatleri arasında yer alan bir projede daha sona yaklaşılıyor. Yunusemre Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Üçpınar Camii yanında bulunan Tarihi Mektep Binası Restorasyonu Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Restorasyon çalışmasına ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Üçpınar Mahallemizde inşallah tarihi bina yeniden hayat buluyor. Üçpınar Camiimizin yanında bulunan tarihi yapının restorasyonu hızla ilerliyor. Tarihi binamızda inşaat çalışmaları tamamlandı. İç tefrişatının da tamamlanmasıyla inşallah yakın zamanda hizmete geçireceğiz. Çalışmalarımızda 2 katlı güzel bir tarihi yığma taş bina yeniden inşa edildi. Horasan harcı ile güçlendirilmiş bir vaziyette ahşap ve üzeri kiremit ile kaplanan binamız hizmete girdiğinde çocuklarımız için Kur'an-ı Kerim Kursu olarak hizmet verecek. Projemizin bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.