Üçüncü kattaki evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katındaki evin mutfak bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi 254 sokak üzerindeki 3 katlı Nisan Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üçüncü kattaki Recep Gülmez'e ait evin mutfak bölümünden dumanlar çıktığını gören mahalleli vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Mutfak bölümünde ocakta unutulan yemekten dolayı çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.