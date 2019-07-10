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Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce yol kenarındaki dut ağaçlarına çarptı, ardından da 50 metrelik uçuruma taklalar atarak yuvarlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce yol kenarındaki dut ağaçlarına çarptı, ardından da 50 metrelik uçuruma taklalar atarak yuvarlandı. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.



Kaza saat 19.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Eskin Mahallesi girişinde meydana geldi. Selendi'den Eskin Mahallesi'nde bulunan evine gitmekte olan 43 KU 852 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Yörük, iddiaya göre mahalleye girerken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarında bulunan dut ağaçlarına çarptı, daha sonra da 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma, 112 Acil Yardım ve itfaiyeden yardım istedi. Vatandaşlar ve 112 ekiplerince uçurumdan çıkartılan sürücü Ramazan Yörük ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Yörük'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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