Üçüz kırmızı biber şaşırttı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kırmızı biber üretici İsmail Şen'in tarlasındaki üçüz biber görenleri şaşırttı.

Salihli'nin Poyraz Mahallesi Yazla mevkiinde İsmail Şen'e ait tarlada hasat esnasında Ethem Yüksel tarafından üçüz biber fark edildi. Üçüz kırmızı biber karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yüksel, üçüz biberi fotoğraflayıp, sosyal medya sayfasında yayımladı. Üçüz kırmızı biber ise üreticiler tarafından “Biber bereketi” olarak yorumlandı.