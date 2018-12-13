UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Akhisarspor, sahasında Belçika ekibi Standard Liege ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda önüne alan Barbosa'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
20. dakikada Standard Liege'in kontratağında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Carcela'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun son çizgi üzerinden çıkardığı pasta arka direkte Barbosa'nın kale çizgisinin yarım metre önünden kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak boş kalenin üzerinden auta gitti.
42. dakikada Lestienne'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Vanheusden'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Adam Farkas, Balazs Buzas, Balazs Szert
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Aykut, Serginho (Eray dk. 17), Regattin, Josue, Barbosa, Manu
Yedekler: Fatih, Bilal, Onur, Onurcan, Halil
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Lestienne , Orlando Sa,
Yedekler: M'Poku, Gillet, Goreux, Cimirot, Emond, Oulare, Laifis
Teknik Direktör: Michel Preud'homme
Sarı kart: Serginho (Akhisarspor)