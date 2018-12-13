İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Akhisarspor, sahasında Belçika ekibi Standard Liege ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda önüne alan Barbosa'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.


20. dakikada Standard Liege'in kontratağında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Carcela'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.


33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun son çizgi üzerinden çıkardığı pasta arka direkte Barbosa'nın kale çizgisinin yarım metre önünden kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak boş kalenin üzerinden auta gitti.


42. dakikada Lestienne'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Vanheusden'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Adam Farkas, Balazs Buzas, Balazs Szert


Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Aykut, Serginho (Eray dk. 17), Regattin, Josue, Barbosa, Manu


Yedekler: Fatih, Bilal, Onur, Onurcan, Halil


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Lestienne , Orlando Sa,


Yedekler: M'Poku, Gillet, Goreux, Cimirot, Emond, Oulare, Laifis


Teknik Direktör: Michel Preud'homme


Sarı kart: Serginho (Akhisarspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.