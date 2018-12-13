UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Standard Liege ile golsüz berabere kaldı.
Yeşil-beyazlı ekip bu skorla tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupasında ilk puanını aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Carcela'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Aykut'un ters vuruşuyla kaleye yönelen topu son anda kaleci Lukac uzanarak kurtardı.
78. dakikada Barbosa'nın pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
80. dakikada Josue'nin pasıyla topa sahip olan Barbosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ochoa üzerine gelen topu tokatlayarak direğin üzerinden kornere gönderdi.
86. dakikada Oulare, Akhisarspor kalecisi Lukac ile çarpışması sonrası sakatlandı. Oulare, sedye ile saha dışına gönderilirken, oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Belçika ekibi sahada 10 kişi kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Adam Farkas, Balazs Buzas, Balazs Szert
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Aykut, Serginho (Eray dk. 17), Regattin (Onur dk. 71), Josue, Barbosa (Bilal dk. 90+2 ?), Manu
Yedekler: Fatih, Bilal, Onurcan, Halil
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo (M'Poku dk. 60), Carcela, Bastien (Oulare dk. 83 ?), Lestienne, Orlando Sa (Emond dk. 83 ?),
Yedekler: Gillet, Goreux, Cimirot, Laifis
Teknik Direktör: Michel Preud'homme
Sarı kartlar: Serginho, Lukac, Onur (Akhisarspor), Carcela, Vanheusden, M'Poku (Standard Liege)