Uğur Mumcu'nun ismi Akhisar'da yaşatılacak

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında suikast sonrası hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun isminin Akhisar'da yaşatılacağını söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Akhisar'da faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Besim Dutlulu, gazetecilere gazeteci Uğur Mumcu isminin Akhisar'da yaşatılacağını kaydetti.

Akhisar'da eski belediye binasına yerine yapılacak kültür ve sanat merkezine şehit bir gazeteci Uğur Mumcu'nun ismini vermek istediğini kaydeden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “1961 yılında kutlanmaya başlayan Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın emekçisi arkadaşlara çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de gazetecilerin durumu ortada; Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yaşadığınız sıkıntıları biliyoruz. Yaptıkları haberler yüzünden, söyledikleri sözler yüzünden hapse giren gazetecileri de buradan anıyoruz. Bizim amacımız, gazetecilerin özgürce ve korkmadan haber yaptığı, istediklerini söyleyebildiği, insanlık onuruna aykırı olmadıktan sonra, hakaret etmedikten sonra, saygısızlık yapmadıktan sonra her türlü eleştiriyi yapabilecekleri bir ortam oluşturmaktır. Buradaki birçok arkadaşım zaman zaman bizleri eleştirmiştir; her zaman da eleştirebilirsiniz. Bu eleştiriler doğrultusunda hatalarımızı düzeltiyor, çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Ama ben bugüne kadar hiç kimseye saygısızlık etmedim, kimsenin kalbini kırmadım. Tek isteğim onlardan da benzer bir yaklaşımın gelmesi. Sizlere bu konuya özen gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel gazeteciliğin önemine değinen Başkan Dutlulu, haber kaynağının kesinlikle doğru olması gerektiğini belirterek “Yerel gazetecilik gerçekten çok zor bir iş. Hassas dengeler var; sizlerin yaptığı iş ulusal gazetecilerden daha da zor. Sizler belki Türkiye'deki ulusal basın temsilcilerinin üzerinde olan baskıyı hissetmiyorsunuz ama şehir içindeki baskı ve hassas dengeler de çok önemli. Allah sizlere kolaylık versin. Bu konuda her zaman sizlerin yanında olacağım. Her türlü sıkıntıda benim yanıma gelebilirsiniz. Şehrimiz ile ilgili bir sıkıntıda, merak ettiğiniz bir konuda her zaman bana danışabilirsiniz, benden fikir alabilirsiniz, gerçekleri direkt benden öğrenebilirsiniz. Bizim şehrimiz aslında gazetecilik anlamında zengin bir şehir; çünkü genelde dedikodu üzerine bir sistem var bizde. Böyle kulaktan duyma söylentileri direkt bize sorabilirsiniz, gerçekleri kesinlikle kaynağından öğrenebilirsiniz. Tamamen şeffaf bir anlayışımız var” ifadelerini kullandı.

1993 yılında saldırı sonucu öldürülen Gazeteci Uğur Mumcu'nun ismini Akhisar'da yaşatmak istediğini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, “Bu şehirdeki en büyük hayallerimden birini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bir gazeteci şehidimiz var, Uğur Mumcu. 24 Ocak 1993'te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Benim haylim şudur; Eski Belediye binası yerine yapacağımız kültür merkezine ‘Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi' adını vermek istiyorum. En azından yaptığı haberler ve yazdığı kitaplar yüzünden katledilen bir gazeteciyi de burada anarız. Umarım önümüzdeki yıllar, sizler için daha umut dolu, daha güzel günler olur. Keyifle, rahat, özgür ve korkmadan haberlerinizi yaparsınız. Sadece haberlerinizi yapmakla kalmadan, ekonomik sıkıntılardan da kurtulmanızı diliyorum. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz, yerel gazeteler için daha da zor, bu yüzden sizleri de anlayabiliyorum. Ama ümit ediyorum, sizlerle hep beraber uzun yıllar güzel çalışmalar yaparız” dedi.

Akhisar'da bulunan çalışan gazeteciler kahvaltı programına tam kadro katılırken Başkan Besim Dutlulu günün anısına gazetecilere hediye verdi.

Başkan Dutlulu'ya ayrıca Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ve Ahmet Tınazlı da eşlik etti.