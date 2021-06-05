UKOME Genel Kurulu gerçekleştirildi

Gündeme ilişkin konular, ilgili kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla görüşülerek, karara bağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu, Haziran ayı toplantısı Ulaşım Dairesi Başkanlığında gerçekleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün başkanlığında gerçekleştirilen genel kurula kamu kurum ve kuruluşlarının kurul temsilcileri, büyükşehir ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı. Toplantıda; Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Turgutlu, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli, Demirci ve Selendi ilçelerine ait trafik düzenlemeleri, park yerleri, hız kesici kasis ve benzeri uygulamalara ilişkin talepler görüşüldü. Bunun yanı sıra il merkezi ve ilçelerin toplu taşıma araçlarının ilave hat düzenlemeleri, servis araçları ile ticari taksilere ait düzenlemeler, servis araçlarının faaliyeti ve serviste kullanılan araçlarla ilgili düzenlemeler, otopark yönetmeliği kapsamındaki düzenleme konuları da görüşülerek karara bağlandı.