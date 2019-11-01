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Ulaşımda vize dönemi uzatıldı

MANULAŞ A.

Ş. tarafından yapılan açıklama ile hafta içi Manisa kart ve vize ve yeni kart işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için, 2 Kasım Cumartesi gününe kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda kart basım ve vize işlemlerine devam edileceğini duyurdu.


Ş., hafta içi Manisa kart vize ve yeni kart işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için işlem tarihini uzattı. Bu kapsamda yapılan açıklamada, 2 Kasım Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda kart basım ve vize işlemlerine 08.00-17.30 saatleri arasında da devam edileceği belirtildi.

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