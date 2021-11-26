Ülkü Ocaklarından 'Çevrecilik Milliyetçiliktir' kampanyası

"Çevrecilik Milliyetçiliktir” sloganı ile çevrecilik faaliyetleri sürdüren, susuzluk ve kuraklıkla mücadele kapsamında harekete geçerek, konu ile ilgili rapor hazırlığı içerisinde olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'ı konuk etti.

Su kaynaklarının hızla tükendiği, mevsim normallerine göre yağması gereken yağışların istenilen düzeyde olmaması, susuzluk ve kuraklık tehlikesini beraberinde getiriyor. Dünya'nın ve ülkemizin de önemli sorunu haline gelen kuraklık tehlikesine karşı çalışma yapmak ve konu ile ilgili çevrecilik faaliyetlerini artırmak hedefiyle rapor hazırlığı içerisinde olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanlığı, konu ile ilgili istişare gerçekleştirmek amacıyla Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay'ı konuk etti. Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı ve Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da hazır bulundu.

Akçay, “Çevrecilik Milliyetçiliktir” sloganı ile daha temiz bir Manisa'ya katkıda bulunmak istiyoruz”

MASKİ Genel Müdürlüğünün susuzluk ve kuraklıkla mücadelesini takdirle karşıladıklarını belirten Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş'in öncülüğünde ülkemizde çevrecilik faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler ve programlar düzenliyoruz. Son zamanlarda tüm Dünya ve Ülkemiz susuzluk ve kuraklık sorunu ile karşı karşıya. Bu sorunun çözümüne ilişkin “Çevrecilik Milliyetçiliktir” sloganı ile çalışmalar yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Demirköprü Barajı'nda da incelemelerde bulunduk. Durum vahim. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak sizlerin de bu konudaki çalışmaları ve çabalarını takip ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün bu konu ile ilgili hassasiyetini ve açıklamalarını da takdirle karşılıyoruz. Konu ile ilgili istişare etmek ve yapılabilecek çalışmalarda bizler de yer almak istiyoruz” dedi.

“Cengiz Ergün liderliğinde daha yaşanılabilir bir Manisa için sahadayız”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay'a çalışmalarında başarılar dileyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Susuzluk ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız. Hepimizin bilmesi gereken su kaynaklarımızın sınırsız olmadığıdır. Şu an ne yazık ki su fakiri bir ülke konumundayız. Suyumuzu korumazsak, yakın bir gelecekte maalesef su kıtlığı çeken bir ülke konumuna geleceğiz. 15-20 yıl önce 50 metrelere ulaştığımız suya, bugün ancak 350-400 metrelerde ulaşabiliyoruz. Manisa'da bugün 1,5 milyon kişiye içme suyu temin ediyoruz. 2 binin üzerinde sondajımız var. Sadece son 5 yılda 400'ün üzerinde yeni sondaj açtık. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yeraltı suları daha derinlere iniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde küresel ölçekteki bu soruna karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelemizde yer alan ya da yer alacak olan herkesle iş birliği içerisinde ortak hareket etmeye hazırız. Başkanımızın da dediği gibi, “Bizler, doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan da var olur fakat biz su olmadan yaşayamayız” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, MASKİ heyetini 27 Kasım günü gerçekleştirilecek 1. Büyük Turan Gecesi'ne davet etti.