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Ülkücü Ocakları doğaya yem bıraktı

Selendi Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından soğuk kış günlerinde yabani hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.


Havaların soğuduğu dağların kar ile birlikte beyaza büründüğü şu günlerde yem bulmak için oldukça zorlanan yabani hayvanlarına yönelik Selendi Ülkü Ocakları harekete geçti. Yabani hayvanlar için seferber olan Selendili ülkücü gençler ilçeye bağlı Kınık Mevkiinde Çamlık alanda yabani hayvanlar için yem ve ekmek parçaları bıraktı. Selendi Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Gökdaş yaptığı açıklamada, kış şartların çetin geçtiğini belirterek, “Dağda yaşayan hayvanlarımız bu kış mevsiminde yiyecek bulmakta elbette zorlanıyorlar. Selendi Ülkü Ocakları olarak arkadaşlarımızla birlikte buğday, saman, mısır, ekmek ve yem gibi yiyecekleri yaban hayatına destek için doğaya bıraktık. Bugün, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken doğa hayvanlarımıza yardımcı olmak istedik. Hz.Ömer'in dediği gibi dağlara buğday serpin Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler.” diye konuştu.

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