Ülküspor geriden geldi, 3 puanı kaptı

Amatör Lig F-grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, kendi evinde Selendi Belediyespor'u ağırladı. 22'nci dakikada 1-0 geriye düşen Kula Ülküspor, oyunun kontrolünü sağladı ve maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Amatör Lig F-grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ligin 4. haftasında evinde Selendi Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Selendi Belediyespor, 22'nci dakikada Çağdaş'ın attığı golle ev 1-0 öne geçti. Geriye düşmesinin ardından oyuna konsantre olan Kula Ülküspor, 32'nci dakikada Şerif'in attığı golle eşitliği sağladı, durum 1-1. İlk yarının son dakikalarına doğru bol pozisyon bulan Ülküspor, 42'nci dakikada kazandığı penaltıda Sinan'ın golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı 2-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıya iki değişiklik yaparak başlayan Ülküspor, 71'nci dakikada Erdal'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikalarına doğru her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve maç ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Ligin ilk iki haftasını galibiyetle geçen Kula Ülküspor, üçüncü haftayı bay geçmişti. Çıktığı 3 maçın 3'ünde de galibiyet alan Ülküspor, puanını 9'a çıkardı.