Ülküspor lidere farklı kaybetti

Manisa Süper Amatör A Grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, evinde ağırladığı lider Alaşehir Belediyespor'a 7-1 yenildi.

Manisa Süper Amatör A Grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 8. hafta müsabakaları kapsamında kendi evinde ağırladığı lider Alaşehir Belediyespor'a 7-1 mağlup oldu. 4 Eylül Şehitler Stadyumunda oynanan mücadelenin ilk dakikalarında arka arkaya 3 gol bulan Alaşehir Belediyespor, maçın henüz başlarında büyük bir avantaj elde etti. Disiplinli oyun anlayışıyla mücadeleden kopmayan Kula Ülküspor, ilk yarının son dakikasında bulduğu golle farkı ikiye indirdi. İkinci yarıya daha hızlı başlayan Kula Ülküspor, gol arayışlarını başarıyla tamamlayamadı. Bulduğu kontra ataklarla gollerine devam eden Alaşehir Belediyespor ise maç sonunda sahadan 7-1 galip geldi.

Ligde lider konumda bulunan Alaşehir Belediyespor puanını 24'e çıkarırken, Kula Ülküspor ise 10 puanda kaldı.