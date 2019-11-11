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Ülküspor'dan Demirci Belediyespor'a yarım düzine gol

Manisa 1.

Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta maçında evinde ağırladığı Demirci Belediyespor'u 6-0'la geçti.


Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 5. hafta maçında evinde Demirci Belediyespor'u ağırladı. Jeopark Sentetik Çim Saha'da oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen ev sahibi Ülküspor, rakibi Demirci Belediyespor'u 6-0'lık skorla farklı mağlup etti. Maçın ilk düdüğünün ardından tamamen oyuna hükmeden Ülküspor, ilk dakika tamamlanmadan önce Kazım'ın golüyle maça adeta 1-0 önde başladı. İlk yarı, Ülküspor'un 1-0 galibiyetiyle sona ererken, ikinci yarıda göz dolduran bir oyun sergileyen Ülküspor, rakibi Demirci Belediyespor'u Erdal(3), Ferhat ve Şerif'in golleriyle 6-0 mağlup etti.


Alınan bu sonuca göre Kula temsilcisi, puanını 12'ye yükselterek 3'ncü sıraya yerleşti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Sarıgöl Gençlerbirliğispor 15 puanla birinci sırada yer alırken, Kula Ülküspor'la aynı puana sahip Tepeköyspor averajla ikinci sırada yer alıyor.

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