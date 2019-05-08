Ulupark'ta çocuk oyun grupları yenilendi

Yenilenen oyun gruplarında çocuklar güvenli ve keyifli vakit geçiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulupark'ın içerisinde yer alan oyun gruplarını yenileyerek çocukların hizmetine sundu. Yenilenen oyun guruplarında çocukların daha güvenli ve keyifli vakit geçirebileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, “Ulupark içerisinde yer alan eskiyen, deforme olan, ilk günkü güvenliğini kaybeden ve kırılan oyun gruplarını yeniledik. Amacımız, parka oyun oynamaya gelen ve geleceğimiz olan çocuklarımızın oyunlarını güvenli, herhangi bir tehlike unsuruyla karşılaşmayacak şekilde oynamalarıdır” ifadelerinde bulundu.

Yeni oyun gruplarını çocukların güle güle kullanmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri alanların temizliği, tertip ve düzeni, oyun gruplarının temizliği ve düzeni ile ilgili çalışmaları hassasiyetle yürüttüklerini söyledi. Başkan Ergün, şehrin merkezindeki en büyük parklardan biri olan Ulupark'taki çocuk oyun gruplarını da bu anlayışla yenilediklerini belirterek, vatandaşlardan oyun gruplarına sahip çıkmalarını istedi.