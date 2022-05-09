Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu için hazırlıklar tamamlandı

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu 15 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Manisa Atatürk Kent Park'tan başlayarak, Avrupa'nın tek alana kurulu en büyük üretim tesislerinden biri olan Vestel City'e, oradan Manisa'nın tarihi dokusuna ve tüm güzelliklerine uzanacak Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na sayılı günler kaldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde elit sporcuların katılım göstereceği maratonda aynı zamanda atletizm sporunu seven, ilgi duyan herkes koşacak.

İki bin kişi koşacak

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na Türkiye'nin her yerinden 2 bine yakın başvuru yapıldı. Yarışa kayıt yaptıran sporcular ve ailelerin katılımı ile 15 Mayıs 2022 tarihinde Manisa'ya yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Manisa'da spor turizminin gelişmesine büyük katkı sunacak olan maratonun 13-14-15 Mayıs tarihlerinde kente hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Maratonun 21 kilometre koşu parkurunda; Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda temsil eden milli atlet Yavuz Ağralı ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonu milli atlet Ömer Alkanoğlu, Vestel'in özel davetlisi olarak Manisa'da koşacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde organize edilen Kulüpler Yarı Maraton Ligi'nin final yarışması da Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu ile birlikte başlayacak. 80 kişilik Elit Atlet grubu Manisa tarihi dokusunda koşarak ter dökecek.

Sporcular için hazırlanan çantaların dağıtımı, yarış öncesi 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Sporcu çantalarının içinde elektronik göğüs çipi, Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu formasının yanı sıra Manisa kuru üzümü, Manisa üzüm şırası, Manisa mesir macunu da yer alıyor.

Yarışların ardından gerçekleşecek ödül töreninde dereceye giren başarılı sporculara ödülleri takdim edilecek.

Manisa spor turizminin dikkatini çekecek

Düzenlenen Maraton bir spor festivali olmasının yanı sıra spor turizmi anlamında da şehre yeni bir cazibe kazandıracak. Gerek ulusal basında gerekse uluslararası platformlarda adından söz ettirecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, şehre olan merakı artıracak. Geleneksel hale getirilmesi planlanan maraton ile Manisa'nın ulusal ve uluslararası konumdaki önemi ivme kazanacak.

Bu maratonda minikler de koşacak

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda çocuklar da koşacak. 14 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Saat 11.00 - 12.00 saatleri arasında, 4-12 yaş grubundaki çocukların da yarışabileceği 500 metrelik parkurda Çocuk Koşusu organize edilecek. Spor sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması, sağlıklı bireylerin topluma kazandırılmasında temel faktör olarak görülüyor. Aileleri ile spor festivali tadındaki bu etkinliğe katılım sağlayan minikler, doyasıya eğlenecek, ödüller için tatlı bir rekabet içerisinde koşacaklar.

Maraton çeşitli etkinliklerle zenginleşecek

14 Mayıs saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek olan Çocuk Koşusu öncesinde, minikler için Zumba Kids etkinliği düzenlenecek. Çocuk Koşusu ödül töreni sonrasında ise eğlenceli ve eğitici oyunlar oynanacak.

15 Mayıs'ta ise Atatürk Kent Park'ta gerçekleşecek olan 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarının öncesinde ise yarışmacıların motivasyonunu artıracak, müziğin ve sporun bir arada olduğu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aynı zamanda birçok marka organizasyonda stantlar açarak, sporseverlerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.