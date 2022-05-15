Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl ilk kez Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" renkli görüntülere sahne olurken, heyecanla sonuçlanan maratonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Manisa'da bu yıl ilk kez Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" gerçekleştirildi. Manisa Atatürk Kent Park'tan start alan ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den de geçen yarı maraton, 10 ve 21 kilometrelik iki etapta düzenlendi. Maratonda ayrıca 10 kilometrelik parkurda Şirketler Koşusu da düzenlendi.

Koşunun startı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vestel CEO'su Turan Erdoğan ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar tarafından verildi.

Bin 624 kişinin katıldığı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda erkeklerde 01:04:29'luk derecesiyle Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda 01:23:02'yle Ezgi Kaya birinciliği elde etti. Kadınlarda Derya Kaya ikinci, Serra Sude Kökduman üçüncü, erkeklerde Hüseyin Can ikinci, Ahmet Alkanoğlu üçüncü olmayı başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu aracılığıyla 80 kişilik elit atlet grubu ve 10 yabancı uyruklu elit atletin de katıldığı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil eden Milli Atlet Yavuz Ağralı ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonu Milli Atlet Ömer Alkanoğlu da yer aldı.

Uluslararası Vestel Yarı Maratonu çerçevesinde gerçekleştirilen çocuk koşusu ise 137 minik koşucunun katılımıyla gerçekleşti. Erkekler 7-8 yaşta Muhammed Selim Süzer, 9-10 yaşta Aras Utku Binbaş, 11-12 yaşta ise Erdem Onay yarışın kazananı oldu. Kızlarda 7-8 yaşta Zehra Eylül Bilgin, 9-10 yaşta Irmak Ercoşkun, 11-12 yaşta ise Nida Deniz Karataş birinci oldu.

Yarı maratona katılarak kendi bağış kampanyasını oluşturan koşucular, adımlarını iyilik için attı. Ayrıca Beyaz Ay Derneği aracılığıyla açılan kampanyada toplanan bağışlar, Vestel mühendisleri ve YGA tarafından geliştirilen, görme engelli bireylerin hayatında fark oluşturan akıllı baston WeWALK bağışına dönüştü.