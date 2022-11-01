Uluslararası Yunus Emre Günleri başladı

Yunusemre Belediyesi'nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl 8.sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri, Geleneksel Türk İslam El Sanatları Sergisi açılışıyla başladı.

8. Uluslararası Yunus Emre Günleri çerçevesinde Geleneksel Türk İslam El Sanatları Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür Parkı Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde kursiyerler tarafından hayata geçirilen birbirinden güzel eserler Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye Alanı'nda görücüye çıktı. Serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Belediye Başkan Yardımcıları, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Daire Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hanım Lokalleri ve Meslek Edindirme Kursları bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin ilmek ilmek işlediği eserler görücüye çıktı. 8. Uluslararası Yunusemre Günleri çerçevesinde Üreten Eller Mağazası'nın açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, üreten eller mağazasının hayırlı olmasını diledi. Mağazayı gezen davetliler ürünler hakkında bilgi aldı.