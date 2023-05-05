Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen 'Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası' Manisa'da başladı.

Türkiye'deki 40 üniversiteden 152 kadın, 266 erkek olmak üzere toplam 418 sporcunun katılımıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası', Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde yapılan müsabakalarla başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalarda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, İstanbul Milli Savunma Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Doğuş Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Antalya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Haliç Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi mücadele ediyor.

Katılan tüm takımlara başarılar dileyen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye'nin güzide üniversitelerini modern atletizm tesisinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.