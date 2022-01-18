Üniversite ile Manisa FK'dan anlamlı iş birliği

MCBÜ Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, rektör yardımcıları, akademisyenler, Manisa FK yönetim kurulu üyeleri ve altyapı futbolcuları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, “Manisa Futbol Kulübü olarak yola çıktığımızda örnek futbolcular kazandırmayı kendimize şiar edinmiş bir kulüp olmayı hedefledik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi kendimize ilke edindik. Bu çerçevede Manisa Futbol Kulübü olarak en büyük yatırımı altyapımıza yaptık. Kulübümüz bünyesinde yüzlerce futbolcu eğitim almakta. Hem okul hem de futbol hayatlarını bir arada uyum içerisinde yürütmelerini azami derecede önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak kentin iki büyük değerini bir araya getirdik. Yetenekli ve nitelikli genç futbolcuların doğru eğitim metotları, bilimsel ilkeler ışığında yetişmesi Manisa Futbol Kulübünün uzun süreli ve sürdürülebilir başarı hedefleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır Manisa'nın eğitim ve bilimine açılan kapısı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kulübümüze yapacağı bilimsel ve kültürel desteğin de mutluluğunu yaşamaktayız. Geçmişten bugüne kadar Türk spor kültürünün en büyük destekçilerinden biri olan, yetiştirdiği spor insanları, öğretmenleri, yöneticileri ve antrenörleriyle Türk sporuna katkıları yadsınamayacak derecede olan üniversitemizle birlikte Türk gençliği için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için biz sizlerin yanınızda olacağız”

Protokolün Manisa'ya ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni eden Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “En temel hedefimiz sizin takım halinde birbirinize olan saygınızı, dürüstlüğünüzü, dürüst oyun ve sağlıklı rekabet anlayışınızı da tesis etmek amacıyla eğitimler vereceğiz. Bu süreçte aklınıza gelen belki yanlış bulduğunuz, çok saçma kalır diye düşündüğünüz soruları sorun. Biz soran ve sorgulayan bir gençlik istiyoruz. Sorgulamadan, sormadan bir hedefe gitmemiz mümkün değil. Bu sıralarda bir hedef edinmeniz, bir amaç edinmeniz, bir hayalinizin olması sizin açınızdan çok büyük yarar sağlayacak. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için biz sizlerin yanınızda olacağız. Ümit ediyorum bu salondaki öğrencilerimizden birçoğu üniversitemizde öğrenci olarak sizleri misafir ederiz. Spor Bilimleri Fakültemiz Türkiye'nin en eski fakültelerinden birisi. Dünya çapındaki hocaların yetiştiği, çok yakından tanıdığınız ünlülerin hocalarının yetiştiği bir fakültemiz var. Sadece spor sporcuların işi değil. Sizin en büyük ortak paydanız yarın bir spor insanı olduğunuzda bir mühendisin, bir tıp doktorunun, bir iş adamının toplumda kimler varsa sağlıklı yaşamı noktasında önlemsel sağlık tedbirleri noktasında sağlıklı bir birey olması için de çaba sarf edeceksiniz. Sporun toplum sağlığına katkısının çok fazla olduğunun farkındayız” diye konuştu.

Tanıtım toplantısının ardından üniversite ve kulüp yöneticileri birbirlerine hediye takdiminde bulundu. Daha sonra protokolün ilk seminerine geçildi. Seminerde konuşmacı olarak yer alan MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kandemir, “Çocuk istismarı ve koruması” konusunda katılımcılara bilgiler verdi.