Üniversite öğrencileri Spil Dağı yolunda çöp topladı

Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencileri Gülenay Karaoğlu, Gülşah Güleç, Sedat Aras, Simge Nur İşbay ve Faruk Enes Sülün, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına hayata geçirmek istedikleri bir sosyal sorumluluk projesi için Şehzadeler Belediyesinin kapısını çaldı. Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesiyle ilçede hizmet veren Şehzadeler Belediyesi, öğrencilerle işbirliği yaparak imkanlarını seferber etti. Öğrenciler ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencileri, Şehzadeler Belediyesi Çevre Mühendisi Edip Safa Özkan'ın da katıldığı etkinlikle Spil Dağı yolunda çöp topladı. Gün boyu Spil'in eteklerinde çevreye gelişi güzel atılmış çöpleri toplayan öğrenciler; temiz çevre, temiz toplum ve bireylerin temiz olmasını vurgulamak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, temiz, yaşanabilir bir çevre bilincinin kazanılmasına katkı sağladığı için Şehzadeler Belediyesine teşekkür etti. Gerçekleştirilen etkinlik sonrası Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik adına Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur tarafından çöp toplayan gönüllü gençlere teşekkür belgesi verildi.