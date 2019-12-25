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Üniversite öğrencilerinden minik öğrencilere kitap

Turgutlu’da üniversite öğrencileri yeni yıl öncesi köy okullarında ki minik öğrencilere kitap hediye etti.

Turgutlu'da üniversite öğrencileri yeni yıl öncesi köy okullarında ki minik öğrencilere kitap hediye etti. İçerisinde okul gereçleri ve hediyelerin olduğu paketleri öğrencilere dağıtan üniversite öğrencileri minik öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçerdi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, köy okullarındaki öğrencilere, yeni yıl öncesinde mutlu etmek için kampanya başlattı. Harçlıklarından biriktirdikleri paralarla minik öğrencileri sevindiren üniversite öğrencilerinin bu kampanyası büyük beğeni topladı.


Okul arkadaşlarından ve ilçede bulunan esnaflardan destek alan öğrenciler, Irlamaz Refik Pınar İlkokulu öğrencilerine içerisinde kitap, defter, kalem gibi çeşitli hediyeler bulunan paketleri dağıttılar.


Arkadaşlarını adına konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencisi Ramazan Oral, "Bu projemizi okulda arkadaşlarımıza anlattığımızda herkes gücü yettiğince destek oldu. Bununla birlikte Turgutlu'da esnaf abilerimizden destek istedik ve onlarda destek oldular. Önümüzdeki dönemlerde diğer köy okullarına hediyelerimizi ulaştıracağız" dedi.

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