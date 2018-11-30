Üniversite öğrencilerine AIDS'i anlattılar

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek okulu öğrencilerine, cinsel yollarla bulaşan hastalıklar konusunda broşür dağıtarak bilgi verdi. Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu anlamına gelen AIDS hastalığının HIV enfeksiyonunun son aşaması olduğunu belirten görevliler, HIV mikrobu ve AIDS hastalığı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

AIDS hastalığının HIV enfeksiyonu bağışıklık sistemini bozarak bazı enfeksiyonlara ve kanserlere karşı savaşı güçleştirdiğini ifade den Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “AIDS 'Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu' anlamına gelen 'Acquired Immune Deficiency Syndrome'un kısaltmasıdır. AIDS, HIV enfeksiyonunun son aşamasıdır. Bu dönemde fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserler görülür. HIV pozitif bir kişiye AlDS'te görülen hastalıklardan biri geliştikten sonra AIDS hastası teşhisi konur. HIV pozitif kışı hiçbir hastalık göstermese bile kandaki bazı hücrelerin (C04) sayısına bakılarak da AIDS teşhisi konabilir. HIV (Human lmmunodefciency Virus) enfeksiyonu bağışıklık sistemini bozarak bazı enfeksiyonlara ve kanserlere karşı savaşı güçleştirir. Bir HIV/AIDS hastasının tedavi maliyeti çok yüksektir. HIV enfeksiyonu önlenebilir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkin ve ucuzdur. Bu yılın öncelikli hedef grubu olarak gençler belirlenmiş, bu günde gençlerin bilgi ihtiyacının karşılanması, bulaş yollarına ilişkin farkındalık kazandırılması ile enfeksiyondan korunmanın öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.” dedi.

HIV mikrobu alındıktan sonra ne kadar süre içerisinde AIDS hastalığına sebep olduğu konusunda da bilgiler veren Dr. Kaçar, "Bu süre kişiden kişiye (kişilerin sağlık durumları ve alışkanlıklarına göre) değişmekle birlikte HIV enfeksiyonu ile AIDS bulgularının ortaya çıkması arasında geçen süre yaklaşık 2-14 yıldır (ortalama 8 yıl). Günümüzde kullanılan ilaçlarla, AIDS bulgularının ortaya çıkma süresi geciktirilebilmekte veya AlDS'te görülen hastalıkları önleyebilmek/tedavi edebilmek mümkün olmaktadır.” diye konuştu.

AIDS'in hangi yollarla buluştuğunu da ifade eden Kaçar, “3 temel bulaşma yolu vardır. Korunmasız cinsel ilişki ile bulaşma, kan yoluyla yani kan nakli, ilaç enjektörünün ortak kullanımı, kan ürünleri ve anneden bebeğe bulaşır.” dedi.