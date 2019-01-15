Üniversite öğrencilerine evlerinde ziyaret

Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nin çalışanları, ‘Çaylar bizden sohbet sizden' diyerek üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu. Final haftasının stresini bir nebze azaltan ziyaretlerde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in selamlarını ileten çalışanlar, çay ve şeker hediye ederek öğrencilerin ekonomilerine katkı sundu.

Turgutlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi, (TURBEM) ‘Çaylar bizden sohbet sizden' adlı projesi hayata geçirerek ilçedeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Final haftasında olan üniversite öğrencilerine başarılar dileyen sosyal işler ekibi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in hem selamları iletti hem de kendilerine çay ve şeker ikramında bulundu. Öğrenciler de konuklarına misafirperverlik göstererek, Başkan Şirin ev ekibinin jestinden duydukları memnuniyeti ifade etti.