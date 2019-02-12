Üniversite öğrencisinin ölümü ilçeyi yasa boğdu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Merve Sezer, ilçeyi yasa boğdu. Olayın yaşandığı bölge sakinlerinden Zeki Albay ise öğrencilerin zaman zaman bölgeye gelerek kayalıklara çıktığını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü 2. sınıf öğrencisi Meltem Sezer (20), kız arkadaşıyla birlikte manzarayı izlemek için Kayadibi Mahallesi'ndeki kayalıklara çıktı. Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Sezer'in kayalıklara beraber çıktığı arkadaşı G.Y. ise itfaiye ekiplerince kayalıklardan indirildi.

Sezer'in ölümü ilçeyi yasa boğarken, olayın yaşandığı bölge sakinleri öğrencilerin zaman zaman mahalleye gelerek kayalıklara çıktığını anlattı. Mahalle sakinlerinden Zeki Albay, "Ben kazayı duyup olay yerine geldiğimde arkadaşımız yaklaşıp 25 metre aşağıda yerde yatıyordu. Olay yerinde hayatını kaybetmişti. Daha sonra itfaiye ekipleri diğer arkadaşımızı aşağı indirdi. Çok üzgünüz. Zaman zaman buraya üniversite öğrencileri fotoğraf çekilmek için ya da gezmek için çıkıyorlar. Allah rahmet etsin. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz" dedi.