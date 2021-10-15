‘Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon' toplantısı yapıldı

Manisa'da bulunan üniversite öğrencilerinin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği ‘Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon Toplantısı' Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yeni akademik yılını huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular da ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlık yaptığı toplantıya; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, MBB Ulaşım Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hüseyin Üstün katıldı.