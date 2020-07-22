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Ünlü Amerikalı şarkıcı Della Miles Çeşme'ye geliyor

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Della Miles, 24 Temmuz’da İzmirli hayranları bir araya gelecek.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Della Miles, 24 Temmuz'da İzmirli hayranları bir araya gelecek.


Michael Jackson ve Whitney Houston gibi dünyaca ünlü şarkıcılara vokalistilk yaparak tanınan Della Miles, 24 Temmuz'da İzmir'e geliyor. Başarılı şarkıcı Miles, turistlerin gözdesi olan Alaçatı Port'taki bir mekanda sahne alacak. Miles, güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile unutulmaz bir geceye imza atacak.


Öte yandan 2018 yılında Türkiye'de yaşamaya başlayan Della Miles, 2019 yılının Mart ayında da müslüman olmuştu.

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