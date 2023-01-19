Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde, usta oyuncu Oya Başar'ın başrolde oynadığı, ‘Plastik Aşklar' adlı tiyatro oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Manisalı tiyatro severler ile buluştu. Tiyatroseverler oyun bitiminde usta oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Manisa, usta oyuncu Oya Başar'ın ve başarılı oyuncu Ebru Kural'ın muhteşem performansıyla “Plastik Aşklar” oyununa ev sahipliği yaptı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelenen oyunu Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce Manisalı tiyatro sever izledi. Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği Oya Başar ve Ebru Kural'ın sahne aldığı tiyatro oyunu büyük beğeni ile izlendi. Tek perde olarak sahnelenen oyununun sonunda ünlü oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanatçılara çiçek takdimi

Oyunun sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, sanatçıları performanslarından dolayı kutlayarak, çiçek ve içerisinde Mesir Macunu ürünlerinin yer aldığı çanta takdim etti. Tiyatro severlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Aksoy, kültür-sanat etkinlikleriyle Manisalılarla buluşmaya devam edeceklerini belirtti.