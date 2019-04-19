Ünlü popçu Bendeniz Turgutlu'da konser verecek

Tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu'da coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı akşamı ünlü pop sanatçısı Bendeniz ve O Ses Türkiye Türkiye yarışmasının finalistlerinden Yasemin Turgutlu'da sahne alacak.

Tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu'da da coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı muhteşem bir halk konseriyle taçlanacak. 23 Nisan Salı akşamı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşecek olan Halk Konseri'nde ünlü pop sanatçısı Bendeniz ve O Ses Türkiye yarışmasının finalistlerinden Yasemin'in sahne alacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte coşku içinde kutlayacağız. Turgutlu Belediyesi olarak da aynı akşam bir halk konseri vererek, vatandaşlarımıza unutulmaz bir gece yaşatmak istedik. Ünlü pop sanatçısı Bendeniz ile O Ses Türkiye Türkiye yarışmasının finalistlerinden Yasemin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşecek olan konserimizde sahne alacak. Tüm Turgutlulu hemşehrilerimizi bayram coşkusunu yaşayacağımız konserimize davet ediyorum” dedi.