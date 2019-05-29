Unutulmaya yüz tutan Ramazan eğlenceleri Sarıgöl'de hayat buldu

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Kaymakamlığı AR-GE Biriminin ortaklaşa düzenledikleri 'Unutulmaya yüz tutmuş Ramazan Eğlenceleri' etkinliği büyük beğeni topladı.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 'Aşık ile Maşuk', 'Hacivat-Karagöz', davul-zurna eşliğinde Ramazan manileri, canlı tasavvuf müziği eşliğinde şiirler okundu. Halk oyunları gösterileri, nostaljik yarışmalarla etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Eski Ramazan şenliklerinin canlandırıldığı gecede misafirlere ve öğrencilere bakır ibrikten Ramazan şerbeti ikramında bulunuldu.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Müdür Yardımcıları Birsen Tuzlu ve Neslihan Mert tarafından eski Ramazan şenliklerinin yaşatılması için yoğun çalışma yapıldığını belirten Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ayçan, "Unutulmaya yüz tutmuş eski geleneksel Ramazan eğlencelerini öğrencilerimizi göstermek bize ait olan geleneklerimizi unutturmamak istedik. Eski Ramazan eğlencelerini bizlere yaşatan Sarıgöl Kaymakamlığı AR-GE Birimine gösterileri bizleri sunmada yardımcı olan Barış Uzgidim'e teşekkür ederim." dedi.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde sunulan eski Ramazan eğlencelerini Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç ve öğrenciler geç saatlere kadar izledi.