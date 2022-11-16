Üreten kadınların pazarlama sorununa çözüm

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi tarafından açılan Üreten Eller Mağazası, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini pazarlama sorunu yaşamamaları için satın alarak mağazada satışa çıkarıyor. Hem üreten kadınlar el emeklerinin karşılığını peşin olarak alıyor hem de hediye almak isteyen vatandaşlar daha uygun fiyatlara istedikleri ürünleri bulabiliyor.

Aile bütçesine destek olmak isteyen ev hanımları birçok kursa giderek öğrendikleri işleri yaparken karşılarına en büyük sorun olarak çıkan pazarlama sorununu Yunusemre Belediyesi çözdü. Yunusemre Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesindeki Millet Çarşısı'nda açılan ‘Üreten eller' Mağazasında üreten kadınların el işleri peşin parayla satın alınarak, mağazada cüzi bir karla satışa çıkarılıyor.

Başta Yunusemre Belediyesi Hanımlar Lokallerinde açılan kurslara katılan kadınların ürünleri olmak üzere tüm kadınların ürünlerini satın alarak satışa çıkaran mağazada ürün çeşitliliği dikkat çekiyor. Piyasaya göre daha uygun fiyattan satılan el emeği ürünler ise şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

Ürünler peşin olarak satın alınıyor

Mağazanın Yunusemre Belediyesi tarafından ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntı yaşayan kadınlara destek olmak için açıldığını kaydeden Üreten Eller Mağazası sorumlusu Betül Sak, “Bayanlar sürekli üretiyor ama bir yerden sonra onu pazarlamaları gerekiyor. Pazarlamada sıkıntı olduğunu düşündüğümüz noktada başkanımızla dedik ki ‘Biz bunu nasıl pazarlayabilir?' Belediye bir şirket kurdu ve bu şirket Üreten Eller Mağazası adı altında bir pazarlama alanı oluşturalım dedik. Bu süreçte de bayanlar bütün yaptıkları ürünleri, kurslara gidip öğrendikleri veya kurslara gitmeyip arkadaşlarına göstererek devam ettirerek ürettikleri ürünleri buraya getirmeye başladılar. Biz de bu süreçte de onlara pazarlama noktasında yardımcı olmaya başladık. Onlardan peşin olarak satın alıyoruz ürünleri. Bu süreçte hem emekleri hem vakitleri hem de bir bütçe ayırıyorlar malzeme bütçesi ayırıyorlar. Bizim de onlardan almamız gerekiyor ki teşvik edelim. Örneğin 10 ürün getiren kadınların 9 veya 8 tanesini peşin olarak satın alıyoruz ve üretimlerine katkı olması için peşin olarak satın alıyoruz. Üzerine çok cüzi bir kar marjı koyarak diğer vatandaşlarımıza satışa çıkarıyoruz. Burası Yunusemre Belediyesinin özellikle kadınlara yönelik çok büyük bir nimeti. Kadınlarımız pazarlama konusunda tıkanıyorlar. Aylarca kursa gidiyorlar, öğreniyorlar ve bu süreçte pazarlama konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu mağazaya herkes ürünlerini getirebiliyor. Öncelik kendi meslek edindirme kurslarımızdaki bayanların. Orada emeklerinin karşılığını hem maddi hem manevi olarak görmek istiyorlar. Kendilerini iyi hissetmek istiyorlar. Onun dışında evlerinde annelerimiz, teyzelerimiz, arkadaşlarımız, eve katkıda bulunmak isteyen, her şeyi bir kenara bırakalım manevi anlamda kendimi çok iyi hissediyorum diyerek örüp bir köşeye bırakmış ya da sürekli ören bayanlara da biz buradan sesleniyoruz onlar da buraya ürünlerini getirebilirler, onların ürünlerini de alıyoruz” dedi.

“Manisa'da başka bir uygulaması yok”

Manisa'da başka bir uygulaması olmayan mağazaya tüm vatandaşları alışveriş için davet ettiklerini anlatan Sak şunları söyledi: “Bayan bayana destek oluyor. Bir bebek görmeye gideceğiniz zaman, birinin gönlünü hoş tutmak için veya bir arkadaşınıza jest yapmak istiyorsanız, özellikle kadınlarımız hediyeleşmeye çok önem veriyorlar. Biz istiyoruz ki buraya gelsinler. Hem aldıkları ürünlerle karşı tarafı mutlu etsinler hem de biz üreten kadınlarımıza maddi ve manevi destek olalım. Bir kadın buraya geldiğinde kendi ürününü etiketli gördüğü zaman çok iyi hissediyor. Manisa'da örnek bir proje ve tek. Hiçbir belediyede veya kurumda böyle bir uygulama yok. Başkanımız özellikle kadınların ürettiklerine çok önem veriyor ve bu süreçte maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Burası bir ticarethane değil. Tamamen teşvik amaçlı ve kadınların daha çok üretmesi ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için yapılan bir proje. Bu süreçte kadınlarımızdan ve beylerden de destek bekliyoruz. Başkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz bize maddi ve manevi destek verdiği için. Vatandaşlarımıza diyoruz ki hediyeleşmek istiyorsanız, birinin gönlünü okşamak istiyorsanız, dokunmak istiyorsanız, isim önemli değil, etiket önemli değil, Üreten Eller Mağazasına bekliyoruz. Bu süreçte bize destek olabilirsiniz.”