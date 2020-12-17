Üretici pazarı artık perşembe günleri kuruluyor

Yunus Emre Millet Çarşısı'nın içerisinde yer alan modern kapalı pazaryerinde her PERŞEMBE üretici (köylü) pazarı kuruluyor. Pazara ilgi yoğun olurken; hem pazarcılar hem de vatandaşlar hizmetten memnun kalıyor.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda her Perşembe günü ikinci el eşya pazarı ile üretici (köylü) pazarını kuruyor. Vatandaşların hizmetine sunulan pazaryerinin; birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı yer alıyor. Pazarda tezgah açan üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlar hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saruhanlı'dan gelen Emel İnceel, “Saruhanlı'dan geliyorum. Bu tezgahta gördüğünüz bütün ürünleri kendim üretiyorum. Perşembe günleri biz burada ürünlerimizi sunuyoruz. Bizlere böyle bir imkan sağladığı için Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum. Eşime destek olmak için ürettiğimiz bu doğal ürünleri satışa sunuyoruz.” derken, Gizem Erdoğan: “Ben buraya yabancıyım. İstanbul'dan geliyorum. Böyle doğal pazarları orada bulmak çok zor. Daha doğal, daha güzel, yerli üreticiyi destekleyen bu pazar gayet güzel.” ifadelerini kullandı.

Özellikle üretici pazarını beklediğini kaydeden Burcu Sümer, “Özellikle bu pazarı bekliyorum. Çünkü evime doğal ürünleri götürüyorum. Kendi ürettikleri doğal pazardan ürünleri almak için hem üreticimizi destekliyoruz hem de doğal ürünlere kavuşuyoruz.” ifadelerini kullanırken, Melike Hayrıcı, “Organik olduğu için bu pazarı tercih ediyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde doğal ve sağlıklı ürünler daha güzel oluyor.” dedi.

İlkbal Alptekin ise şunları söyledi: “Burada üzüm, fasulye ve birçok ürünü satıyoruz. Doğal ürünleri burada satma imkanı bulduğumuz için çok şanslıyız. Vatandaşlarımızı Perşembe günleri buraya bekleriz.”