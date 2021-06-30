'Üretici ve İkinci El Pazarı' pazar günleri açılacak

Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle perşembe günleri kurulan üretici pazarı, 4 Temmuz Pazar gününden itibaren pazar günleri kurulacak. Pazarın birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı olacak. Pazarda tezgah açan üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlar, pazar günleri bu hizmetten yararlanabilecek. Perşembe günü (yarın) ise üretici pazarı kurulmayacak.

Horozköy Pazarı da pazar günü kurulacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle çarşamba günü açılan Horozköy Pazarı da, 4 Temmuz Pazar gününden itibaren pazar günleri kurulmaya başlanacak.